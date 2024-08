Eiserne Hochzeit in Esslingen: Das Geheimnis hinter 65 Jahren Ehe

Eiserne Hochzeit in Esslingen

1 In Krummenacker fühlen sich Gerda und Günter Langer sehr wohl. Foto: Roberto Bulgrin

65 Jahre durch dick und dünn: Das Ehepaar Langer aus Esslingen-Krummenacker feiert seine Eiserne Hochzeit. Die rüstigen Senioren verraten ihr Ehegeheimnis und berichten von verbindenden biografischen Erfahrungen.











Sonntags war im Alten Esslinger Rathaus Tanz. Günter Langer ging zum ersten Mal hin. „Ich war schon ein bisschen schüchtern“, behauptet der heute 86-Jährige zwar von sich. Doch als er damals im Sommer 1957 die bildhübsche Frau im großen Saal sah, war alle Befangenheit wie weggeblasen. Er forderte sie zum Tanz auf. Und sie merkte schon bei seinen ersten Worten: „Zum Glück ist er kein Schwabe.“ Nicht dass Gerda Langer etwas gegen diesen ganz besonderen Menschenschlag gehabt hätte. Nein, Ressentiments kannte sie nicht. Aber die in Schlesien Geborene verstand den Dialekt damals noch nicht ganz. Doch mit dem aus Bischdorf in der damaligen DDR stammenden Günter Langer gab es keine Verständigungsprobleme. Auch heute – nach 65 Jahren Ehe – verstehen sich die beiden Senioren bestens. Am 17. Juli feierten sie ihre Eiserne Hochzeit. Wegen gesundheitlicher Probleme fand der Pressetermin aber etwas später statt.