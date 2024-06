Eisenbahnstraße in Plochingen: Schüsse in der Nacht gemeldet – Polizei rückt aus

8 Die Beamten rückten mit entsprechender Schutzausrüstung aus, weil Schüsse in der Eisenbahnstraße gemeldet worden waren. Foto: SDMG/ Woelfl

In Plochingen (Kreis Esslingen) haben Anwohner in der Nacht die Polizei alarmiert, weil sie Schüsse gehört hatten. Die Beamten rückten mit entsprechender Zusatzausrüstung aus, konnten aber bald Entwarnung geben. Offenbar handelte es sich um Schreckschüsse.











In der Nacht zum Freitag ist die Polizei in Plochingen alarmiert worden, weil Anwohner in der Eisenbahnstraße gegen 0.50 Uhr Schüsse gehört hatten. Wie Sprecher Martin Raff vom zuständigen Polizeipräsidium in Reutlingen berichtet, rückten die Einsatzkräfte mit entsprechender Zusatzausrüstung an.

Vor Ort konnten die Beamten aber feststellen, dass es sich offenbar nur um Schreckschüsse gehandelt hatte. Den ersten Ermittlungen nach hatte eine Person diese im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses abgegeben, nachdem es im Rahmen einer persönlichen Beziehung zu einem Streit gekommen war. Eine Gefahr bestand entsprechend nicht, zu einer Festnahme kam es nicht.