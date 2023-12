Eisenbahn in Baden-Württemberg: Privatbahn mit Breitseite gegen die DB

Eisenbahn in Baden-Württemberg

1 Die Privatbahn Go-Ahead übt heftige Kritik an der Deutschen Bahn. Foto: dpa/Fabian Sommer

Im Eisenbahnverkehr im Land läuft es nicht rund. Verspätungen, Zugausfälle und zahlreiche Baustellen am Netz machen den Fahrgästen zu schaffen. Nun greift eine Privatbahn die Deutsche Bahn in scharfen Worten an.











Link kopiert

Der Geduldsfaden scheint gerissen: Das private Bahnunternehmen Go-Ahead, das in Baden-Württemberg im Auftrag des Landes zahlreiche Verbindungen fährt, attackiert die für das Bahnnetz zuständige Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn in ungewohnt deutlicher Art. DB Netz müsse sich für den Zustand des Schienennetzes öffentlich entschuldigen, so die Forderung. Hinter Go-Ahead stecken seit kurzem die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).