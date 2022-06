Hier kann man in Stuttgart Spaghetti-Eis löffeln

Eisdielen in Stuttgart

1 Der meistverkaufte Eisbecher Deutschlands. Foto: imago images/EIBNER/Dimitri Drofitsch

Vanilleeis, Erdbeerpüree, weiße Schokolade und eine Spätzlepresse: Fertig ist der Eis-Klassiker. Was vor über 50 Jahren in Mannheim erfunden wurde, erfreut Freunde der kalten Zunge noch immer. Hier bekommt man Spaghetti-Eis in Stuttgart.















Link kopiert

Stuttgart - Als das Experiment des 17-jährigen Dario Fontanella in der Eisdiele seines Vaters in Mannheim am 6. April 1969 misslingt – er wollte mit Hilfe einer Spätzlepresse eine grün-weiß-rote italienische Fahne aus Pistazie, Zitrone und Erdbeer gestalten – erfindet Fontanella einen Eis-Klassiker, der mehr ist als Quatsch mit Soße: Das Spaghetti-Eis.

Lesen Sie hier: 50 Jahre Eis aus der Spätzlepresse (Plus)

Dass seine süße Kreation der meistverkaufte Eisbecher Deutschlands werden würde, ahnte damals keiner. Nach eigenen Angaben hat Fontanella gegenwärtig bereits 380 Eissorten ausgetüftelt, doch kein Gericht ist zugleich so einfach wie spektakulär wie die Becher mit Vanilleeis, Erdbeeerpüree und weißer Schokolade.

Eis, Eis, Baby

Hier ist eine noch wachsende Liste mit Eiscafés, die in Stuttgart Spaghetti-Eis anbieten:

Al Bacio Eiscafé, Löwenmarkt 10, Stuttgart-Weilimdorf

Eiscafé Timone, Kirchheimer Str. 49, Stuttgart-Sillenbuch, www.timone.de

Eis-Bistro Pinguin, Eugensplatz 2A, Stuttgart-Ost, www.eispinguin.de

Eiscafe Amatista, Rubensstr. 1, Stuttgart-Degerloch, www.eiscafe-amatista.de

Eiscafé Mario, Sophienstr. 21 (Gerber), Stuttgart-Mitte

Bertazzoni Eis, Ostendstr. 84, Stuttgart-Ost, bertazzoni-eis.de

Eis Cortina, Filderbahnstr. 50, Stuttgart-Möhringen, www.facebook.com/Eis-Cafe-Cortina

Eisdiele La Luna, Marienplatz 20, Stuttgart-Süd

Eiscafè Dina, Asperger Str. 1, Stuttgart-Stammheim, www.facebook.com/eiscafedina

Eissalon Olivier, Myliusstr, 3, Ludwigsburg, www.eissalon-olivier.de