So war das Konzert von The Who in Berlin

12 Mach uns die Windmühle! Pete Townshend, Gitarrist und Songwriter von The Who, beim Konzert auf der Berliner Waldbühne Foto: dpa/Carsten Koall

Die britischen Rockpioniere The Who haben auf der Berliner Waldbühne ihr einziges Deutschlandkonzert gegeben. Hat sich der Besuch gelohnt? Und welche Songs haben Pete Townshend, Roger Daltrey und Co. gespielt?















Bei „Won’t Get Fooled Again“ ist endlich soweit. Pete Townshend macht die Windmühle: Furios kreist er den ausgestreckten rechten Arm, trifft dabei immer weider die Saiten seiner Stratocaster und haut so dem Publikum rabiate Gitarrenakkorde um die Ohren. Das war in den wilden Zeiten der Rockmusik mal das Markenzeichen des Gitarristen von The Who. Oft hat er sich dabei die Finger blutig geschlagen. Beim Konzert am Dienstag auf der Berliner Waldbühne sind diese Windmühlen-Akkorde aber eher ein augenzwinkerndes Selbstzitat. Und verletzt wird niemand.

Pete Townshend und Roger Daltrey spielen nicht mehr die Rockrebellen

Vieles an dem Abend macht deutlich, dass The Who es nicht mehr für angebracht halten, die Rolle der aufmüpfig-juvenilen Rockrebellen zu spielen. Gitarrist Pete Townshend (78) und Sänger Roger Daltrey (79), die die einzigen sind, die von The Who von damals noch übrig sind, lassen sich zum Beispiel bei zwei der drei Teile des Konzerts vom Filmorchester Babelsberg begleiten, Nicht wirklich Rock’n’Roll ist auch, einen Auftritt so früh zu beginnen (19:30 Uhr), dass e schon rum ist, bevor es überhaupt dunkel wird. Und es ist natürlich ein Zeichen, dass The Who ihren ersten und wahrscheinlich immer noch größten Hit nicht spielen: den Song „My Generation“ aus dem Jahr 1965, der die störrisch stotternde Sturm-und-Drang-Hymne all derer war, die heute als Boomer eher den Ruf haben, sich nur für Beständigkeit zu interessieren.

Doch auch wenn The Who „My Generation“ auslassen, an ein paar andere frühe Songs wagen sie sich trotzdem im Mittelteil des Konzerts, in dem die Band ohne Orchester auskommt, heran. „Wir spielen jetzt ein paar ältere Stücke, und wir werden versuchen, sie so zu spielen, wie wir sie gespielt haben, als wir jung waren“, sagt Townshend mit der ihm eigenen Lakonie: „Wir werden das nicht hinbekommen, aber wir werden uns trotzdem Mühe geben.“

Von „Substitute“ bis „Baba O’Riley“

Tatsächlich bekommen sie es aber sogar ziemlich gut hin. Wie die Band davor und danach mit dem Filmorchester Babelsberg Ausschnitte aus den Rockopern „Tommy“ und „Quadrophenia“ umsetzt, hat zwar was, und das Konzertfinale mit „Baba O’Riley“ , das bereits im Jahr 1971 vorführte, dass Rock’n’Roll und Synthesizer kein Wiederspruch sind, zu Ende geht, ist grandios. Doch der Mittelteil ist der spannendste Abschnitt des Abends.

Zum ersten Mal überhaupt auf der Tour spielen sie das Stück „The Kids Are Alright“, das wie „My Generation“ eine Mod-Hymne war und das im Jahr 2023 immer noch mit seinen Sixties-Harmonien begeistern kann. In diesem Konzertteil feiert das Publikum die Liveversionen der Beatnummer „Substitute“ und der Ballade „Behind Blue Eyes“. Und während Townshend bei „Won’t Get Fooled Again“ Windmühlengitarre spielt, wirbelt Daltrey sein Mirko am Kabel durch die Luft – und man ist sich nicht ganz sicher, ob er dabei eher wie Dieter-Thomas Heck oder wie Atze Schröder aussieht.

The Who: Setlist vom Konzert auf der Berliner Waldbühne

Mit Orchester

Overture / 1921 / Amazing Journey / Sparks / The Acid Queen / Pinball Wizard / We’re Not Gonna Take It / Who Are You / Eminence Front

Ohne Orchester

The Kids Are Alright / You Better You Bet / The Seeker / Substitute / Tattoo / Won’t Get Fooled Again / Behind Blue Eyes

Mit Orchester

The Real Me / I’m One / 5:15 / The Rock / Love, Reign O’er Me / Baba O’Riley