In Ostfildern ist das Vorlesen ein öffentliches Ereignis

Einzigartiges Projekt in der Region

1 Vorlesen kommt gut an: Anne Auffahrt, Thomas Hüsson-Berenz, Sibylle Treiber-Killinger und Edelgard Hartmann (von links). Foto: /Petra Bail

Öffentlich mit anderen Menschen „Lieblingszeilen teilen“ ist eine Leidenschaft der ehrenamtlichen Vorleser und Vorleserinnen der Stadtbücherei Ostfildern. Wie läuft das Projekt?











Thomas Hüsson-Berenz ist ein begnadeter Angler. Was er an der Schnur hat, sind keine zappelnden Fische, sondern bereitwillige Zuhörer, die gerne auf einem der bequemen Lesesessel Platz nehmen, um sich Gedichte, Geschichten und Romankapitel vorlesen zu lassen. „Lieblingszeilen teilen“ heißt das ehrenamtliche Projekt, das bei der Stadtbücherei Ostfildern angesiedelt ist. Zu bestimmten Terminen packt der Ostfilderner SPD-Stadtrat zwei Sessel, ein Tischchen samt Deckchen, einen Perserteppich und einen ganzen Stapel Bücher in seinen tomatenroten 2 CV und kutschiert das Equipment zum Open-Air-Einsatz.