Einzelkritik zur DFB-Elf: Gnabry und Kimmich überragen beim 4:0 gegen Luxemburg

Serge Gnabry und Joshua Kimmich stachen heraus beim Sieg gegen Luxemburg.

Die DFB-Elf hat in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg 4:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler bewertet.











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Pflichtaufgabe in der WM-Qualifikation souverän gelöst.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann besiegte Außenseiter Luxemburg in Sinsheim 4:0 (2:0) und liegt damit wieder auf Kurs Richtung Endrunde 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

David Raum (12.), Kapitän Joshua Kimmich (21., Handelfmeter nach Videobeweis, 50.) und Serge Gnabry (48.) erzielten vor 25.249 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena die Tore für die DFB-Auswahl. Vor dem ersten Kimmich-Treffer hatte Dirk Carlson die Rote Karte gesehen. Am Montag (20.45 Uhr/RTL) trifft der viermalige Weltmeister in Belfast auf Nordirland.

Die Nordiren konnten ihrerseits die Slowakei am Abend mit 2:0 besiegen. Dadurch ist das Team von Julian Nagelsmann nun mit sechs Punkten Tabellenführer der Gruppe A, punktgleich mit Nordirland und der Slowakei.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler der DFB-Elf mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.