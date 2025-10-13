Einzelkritik zur DFB-Elf: Ex-VfB-Spieler Woltemade trifft zum Sieg

17 Das WM-Qualifikationsspiel gewinnt Deutschland gegen Nordirland nach einem Treffer von Nick Woltemade mit 1:0. Foto: Christian Charisius/dpa

Der ehemalige VfB-Stürmer Nick Woltemade holt mit seinem Treffer zum 1:0 den Sieg für Deutschland. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler bewertet.











Das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montagabend mit 1:0 gewonnen. In einer spannenden Partie blieb die DFB-Elf bis zum Schluss ohne Gegentreffer – obwohl die Nordiren den Druck immer weiter erhöhten. Den einzigen Treffer erzielte allerdings der ehemalige VfB-Stuttgart-Stürmer Nick Woltemade in der 31. Minute nach einem Eckball im Windsor Park in Belfast per Schulter.

Mit einem weiteren Sieg nach dem 4:0 gegen Luxemburg am Freitag hat das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kurs auf die Endrunde der WM im Jahr 2026 in den USA, Mexiko und Kanada bestätigt.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler der DFB-Elf mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.