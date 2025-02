Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zu zaghaft gegen die Wölfe – das sind die Noten für die VfB-Spieler

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis – hier der Torschütze zum 1:0, Nick Woltemade – mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der VfB Stuttgart hat am 22. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Wolfsburg mit 1:2 verloren. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga nach einer behäbigen Leistung dem VfL Wolfsburg beim 1:2 (0:0) die Punkte überlassen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 35 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Sonntag geht es in Sinsheim gegen die TSG Hoffenheim (19.30 Uhr, Liveticker).

Gegen die Wölfe spielte der VfB eine defensive erste Halbzeit. Dann traf der eingewechselte Woltemade nach einem schönen Sololauf zum 1:0 (72.). Doch Tiago Tomas (77.) und Mohammed Amoura (87.) per Elfmeter drehten die Partie zugunsten der Gäste vom VfL Wolfsburg.

Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.