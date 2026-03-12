Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zu viele Spieler nicht auf der Höhe – die Noten für die VfB-Profis

Zu viele Spieler nicht auf der Höhe – die Noten für die VfB-Profis

16 Der VfB, hier mit Verteidiger Ramon Hendriks (hinten) gegen William Gomes, beißt sich beim 1:2 am cleveren FC Porto die Zähne aus. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche in Portugal ist keine gute: Der VfB Stuttgart hat im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League gegen den FC Porto mit 1:2 (1:2) verloren, weil zu viele Spieler im Team von Trainer Sebastian Hoeneß keinen guten Abend erwischten.

Der FC Porto traf vor der Pause zweimal durch Terem Moffi (21.) und Rodrigo Mora (27.), ehe Denz Undav vor mit 60.000 Fans ausverkauftem Haus zum 1:2 verkürzte (40.). Für den VfB reichte es nur noch zu einem Abseitstor durch Angelo Stiller (70.) – damit war die Niederlage besiegelt.

Zeit zur Erholung gibt es für den VfB keine. Denn bereits am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) steht das nächste wichtige Heimspiel an: Dann geht es in der Bundesliga gegen RB Leipzig im Duell Vierter gegen Fünfter um wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Plätze (Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.