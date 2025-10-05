Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller/Volker Mueller

Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen.











Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß zwölf Punkten auf der Habenseite. Nun steht die zweite Länderspielpause der Saison an. Danach tritt der VfB beim VfL Wolfsburg an (18. Oktober, 15.30 Uhr, Liveticker).

Im Duell der württembergischen Teams hätte der VfB früh in Führung gehen können – Badredine Bouanani verfehlte das Heidenheimer Tor aber um einige Zentimeter. Danach entwickelte sich ein zähes Spiel ohne große Chancen. Zweimal wurde die Gäste gefährlich, zweimal auch noch der VfB – mehr war nicht bis zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel, weshalb Hoeneß nach zehn Minuten mit einem Dreierwechsel reagierte – unter anderem kamen Angelos Stiller und Tiago Tomas in die Partie. Der VfB wurde nun ein bisschen variabler, veränderte auch immer wieder das Tempo, sodass die Heidenheimer ab und an ein wenig aus der Ordnung kamen. Davon profitierte Bilal El Khannouss bei seinem 1:0 in der 65. Minute.

Danach vergab der VfB einige Konterchancen, die Heidenheimer wurden aber auch nicht mehr gefährlich.

