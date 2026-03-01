Einzelkritik zum VfB Stuttgart: WM-reifer Auftritt von Jamie Leweling – die Noten für die VfB-Profis

17 Krönte seine starke Leistung gegen den VfL Wolfsburg mit zwei Toren: Jamie Leweling. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der VfB ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden – und hat den VfL Wolfsburg klar mit 4:0 (3:0) besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Link kopiert

Das war vor allem in Halbzeit eins eine Galavorstellung: Der VfB hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerkind vom VfL Wolfsburg deutlich mit 4:0 (3:0) besiegt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß 46 Punkte auf der Habenseite. Das Team bleibt weiter Vierter, ist aber nun punktgleich mit dem Dritten von der TSG Hoffenheim.

Deniz Undav hatte die Stuttgarter vor 57.500 Zuschauern mit einem trockenen Rechtsschuss aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung gebracht (21.). Der enorm spielfreudige Jamie Leweling ließ das 2:0 und 3:0 folgen (30./43.). Nikolas Nartey traf zum 4:0-Endstand (90.+5).

Unter der Woche steht nun kein Spiel an. Am kommenden Spieltag geht es dann in der Bundesliga zum FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker).

