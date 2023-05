15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 33. Bundesliga-Spieltag beim FSV Mainz 05 4:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Es stand viel auf dem Spiel am vorletzten Spieltag dieser Bundesligasaison – und das war vor allem dem VfB Stuttgart lange Zeit anzumerken. Nach den Ergebnissen des Vortages hatten die Weiß-Roten die Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib zu machen. Am Ende der Partie beim 1. FSV Mainz 05 hatte der VfB das Spiel aber gedreht und extrem wichtige drei Punkte im Rennen um die Rettung geholt. Trotz 0:1-Rückstand siegte die Mannschaft des Trainers Sebastian Hoeneß mit 4:1 (1:1).

Wataru Endo, Serhou Guirassy, Chris Führich und Tanguy Coulibaly trafen für den VfB, der sich mit nun 32 Punkten wieder in eine gute Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag gebracht hat. Am kommenden Samstag (15.30 Uh, Liveticker) ist zum Saisonfinale 1899 Hoffenheim in der Mercedes-Benz-Arena zu Gast – der VfB hat es dann selbst in der Hand, sich die Zugehörigkeit zur Bundesliga zu sichern.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.