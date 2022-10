Wataru Endo und Co. belohnen sich für starkes Finish

Der VfB Stuttgart hat am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Augsburg mit 2:1 gewonnen. Damit hat das Team von Interimstrainer Michael Wimmer 11 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Bundesliga-Spieltag gastiert der VfB bei Borussia Mönchengladbach (4. November, 20.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang wurde der Club aus Cannstatt kalt erwischt: Florian Niederlechner (4.) traf zur frühen Führung für die Fuggerstädter. In der 15. Minute sorgte Serhou Guirassy nach Flanke von Borna Sosa für den Ausgleich. So ging es mit dem 1:1 in die Kabinen.

Nach der Pause sah alles vor 46.400 Zuschauern nach einem Remis aus, ehe Waldemar Anton in der Nachspielzeit für den umjubelten Siegtreffer des VfB Stuttgart sorgte.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.