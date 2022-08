16 Sasa Kalajdzic blieb ohne Tor gegen den SC. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann//Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat gegen den SC Freiburg mit 0:1 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am Samstagmittag gegen den SC Freiburg mit 0:1 in der heimischen Mercedes-Benz Arena verloren. Damit hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo bisher zwei Punkte in der laufenden Bundesliga-Saison geholt. Ob die ersten drei Punkte am nächsten Wochenende folgen? Dann geht es gegen den 1. FC Köln (28. August, 15.30 Uhr).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.