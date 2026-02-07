Einzelkritik zum VfB Stuttgart: VfB ohne Punch gegen die Kiezkicker – schlechte Noten für die Weiß-Roten

VfB ohne Punch gegen die Kiezkicker – schlechte Noten für die Weiß-Roten

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Hansi Britsch/HansjÃ¼rgen Britsch

Der VfB hat am 21. Bundesliga-Spieltag beim FC St. Pauli verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:2 beim FC St. Pauli verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 39 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr /Liveticker).

Der VfB vermochte es lange Zeit nicht, den Defensivriegel der Hamburger zu knacken. Lewelings Anschluss kam zu spät für den VfB, der insgesamt zu wenig Punch entwickelte.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.