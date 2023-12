Einzelkritik zum VfB Stuttgart: VfB bei den Bayern chancenlos – Alexander Nübel verhindert Schlimmeres

17 Alexander Nübel und der VfB hatten in München einen schweren Stand. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto:

Der VfB Stuttgart hat am 15. Bundesliga-Spieltag beim FC Bayern München mit 0:3 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Bayern München die Grenzen aufgezeigt bekommen. Der VfB unterlag in einer einseitigen Partie mit 0:3 (0:1). Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 31 Punkte auf der Habenseite. Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfängt der VfB am Mittwoch (20.30 Uhr, Liveticker), den FC Augsburg.

In der ersten Halbzeit kam der VfB nach frühem Rückstand durch Harry Kanes 19. Saisontreffer (2.) überhaupt nicht ins Spiel. Zu viele Ballverluste ermöglichten immer wieder gegnerische Konter. Allein Torhüter Alexander Nübel verhinderte zur Pause einen höheren Rückstand. Zwei Tore wurden zudem vom VAR aberkannt.

Nach dem Wechsel dasselbe Bild. Harry Kane erhöhte per Kopf auf 2:0 (54.). Minjae Kim nutzte nach einem Eckball die nächste Stuttgarter Standardschwäche zum 3:0 (64.). Danach passierte nicht mehr viel.

Alle Noten für die Weiß-Roten

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.