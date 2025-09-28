Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Vagnoman sorgt für Feierlaune – die Noten für die VfB-Profis

17 Freude über den ersten Saisonsieg in der Fremde: Kapitän Atakan Karazor (li.) und Torschütze Josha Vagnoman bejubeln den Erfolg beim 1. FC Köln. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB hat am fünften Spieltag beim 1. FC Köln mit 2:1 (1:1) gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Das war der erste Auswärtssieg der noch jungen Saison: Der VfB Stuttgart hat in der Sonntagspartie beim 1. FC Köln mit dem 2:1 (1:1) drei Punkte mitgenommen. Damit hat der VfB nch fünf Spieltagen nun neun Punkte auf der Habenseite.

In der Domstadt musste die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion einen frühen Rückstand durch Jakub Kaminski verkraften (4.). Doch Ermedin Demirovic glich durch einen an ihm verursachten Elfmeter vor der Pause zum 1:1 aus (28.).

Nach dem Seitenwechsel tat sich dann in beiden Sechzehnern zunächst wenig. Dann wurde Josha Vagnoman zum Matchwinner, als er den Ball überlegt zum 2:1-Siegtreffer einschob (81.).

Am kommenden Liga-Spieltag geht es am nächsten Sonntag (15.30 Uhr) in der MHP-Arena gegen den 1. FC Heidenheim (Liveticker). Doch zuvor steht am Donnerstag (21 Uhr) das Gastspiel in der Europa League beim FC Basel an.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.