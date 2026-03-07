Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undavs Tor reicht nicht – die Noten zum 2:2 in Mainz

17 Deniz Undav traf zum zwischenzeitlichen 2:1. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Alexander Keppler/Alexander Keppler

Der VfB hat am 25. Bundesliga-Spieltag 2:2 beim FSV Mainz 05 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga 2:2 beim FSV Mainz 05 gespielt. Nach einer lange Zeit durchwachsenen Leistung sah es nach einem Doppelschlag von Ermedin Demirovic und Deniz Undav (76./77.) doch noch nach einem Sieg aus, ehe Danny da Costa für die 05er in der Nachspielzeit zum 2:2 traf.

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 47 Punkte auf der Habenseite. Weiter geht es am Donnerstag (18.45 Uhr/Liveticker) mit dem Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen den FC Porto.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.