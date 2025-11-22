Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav völlig entfesselt vor dem Tor – die Noten für die VfB-Profis

Der VfB Stuttgart hat am elften Bundesliga-Spieltag bei Borussia Dortmund 3:3 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.
Der VfB Stuttgart hat am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund 3:3 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 22 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es zum Hamburger SV (30. November, 15.30 Uhr Uhr, Liveticker).
In der spektakulären Partie zeigte der VfB nach Rückstand Moral – und hatte einen überragenden Deniz Undav in seinen Reihen.
Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.