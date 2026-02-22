Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav rettet Remis – unsere Noten zum 3:3 in Heidenheim

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Der VfB hat am 23. Spieltag 3:3 beim 1. FC Heidenheim gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 23. Spieltag der Bundesliga beim 1. FC Heidenheim 3:3 gespielt. In einem wilden Spiel mit vielen strittigen Szenen erzielte Deniz Undav kurz vor Schluss den Ausgleich.

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 43 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Liga-Spieltag geht es gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr) – zuvor steigt das Europa-League-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (Donnerstag, 18.45 Uhr/Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.