Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis

17 Deniz Undav (rechts) und Atakan Karazor jubeln. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Julia Rahn/Julia Rahn

Der VfB hat im DFB-Pokal beim VfL Bochum 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals nach einem 2:0-Sieg beim VfL Bochum. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gegen den Zweitligisten das nächste Etappenziel erreicht – allerdings nach einer mühevollen ersten Hälfte.

Trotz der frühen Führung durch ein Bochumer Eigentor tat sich der VfB zunächst schwer, die tiefstehende Bochumer Defensive zu knacken – und die schnellen Konter der Gastgeber zu kontrollieren. Nach der Roten Karte gegen Bochum (43.) und dem 2:0 durch Deniz Undav (47.) war der VfB auf der Siegerstraße.

