Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav macht wieder den Unterschied – die Noten für die VfB-Profis
17
Deniz Undav (rechts) und Atakan Karazor jubeln. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Julia Rahn/Julia Rahn

Der VfB hat im DFB-Pokal beim VfL Bochum 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart steht im Viertelfinale des DFB-Pokals nach einem 2:0-Sieg beim VfL Bochum. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß gegen den Zweitligisten das nächste Etappenziel erreicht – allerdings nach einer mühevollen ersten Hälfte.

Trotz der frühen Führung durch ein Bochumer Eigentor tat sich der VfB zunächst schwer, die tiefstehende Bochumer Defensive zu knacken – und die schnellen Konter der Gastgeber zu kontrollieren. Nach der Roten Karte gegen Bochum (43.) und dem 2:0 durch Deniz Undav (47.) war der VfB auf der Siegerstraße.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.