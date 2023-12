Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Undav, Guirassy und Führich trumpfen zum Ende noch einmal auf

17 Vorbereiter Angelo Stiller und Vollstrecker Deniz Undav bejubeln das 1:0 gegen Augsburg. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: dpa/Tom Weller

Der VfB Stuttgart hat zum Jahresabschluss gegen den FC Augsburg mit 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC Augsburg mit 3:0 (2:0) besiegt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 34 Punkte auf der Habenseite. Nach der anstehenden Winterpause steht im neuen Jahr der letzte Hinrundenspieltag bei Borussia Mönchengladbach auf dem Programm (14.1., 17.30 Uhr, Liveticker).

Nach erneutem zwölfminütigem Stimmungsboykott wegen des Investorendeals der DFL legte der VfB munter los. Deniz Undav traf nach einem schön einstudierten Standard zum 1:0 (18.). In der Folge setzten die Hausherren gegen forsche Augsburger verstärkt auf Konter. Der Torschütze des 1:0 bereitete dann das Tor seines kongenialen Sturmpartners vor. Serhou Guirassy traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2:0. Nach der Pause spielte der VfB die Führung locker herunter. Chris Führich traf zum 3:0 (69.). Zum Jahresabschluss dürfen sich die Stuttgarter über Platz drei in der Tabelle freuen.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.