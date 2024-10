Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Touré belohnt den VfB für eine Sensations-Leistung

15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Der VfB Stuttgart hat am dritten Spieltag der Champions League bei Juventus Turin 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am dritten Spieltag der Champions League bei Juventus Turin 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß vier Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es in Stuttgart (6. November, 21 Uhr, Liveticker) gegen Atalanta Bergamo.

Im ersten Durchgang zeigte der VfB einen beherzten Auftritt – und hätte eine Führung zur Pause durchaus verdient gehabt. Die größte Chance vergab Ermedin Demirovic in der 29 Minute. Doch der Flachschuss des bosnischen Nationalspielers landete nur am rechten Innenpfosten. So ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause erzielten die Schwaben den vermeintlichen Führungstreffer. Doch weil Deniz Undav den Ball mit dem angelehnten linken Arm auf Bizepshöhe mitgenommen hatte, wurde sein sehenswertes Tor in der 48. Minute wegen Handspiels nicht gegeben. Nachdem Enzo Millot (86.) einen Foulelfmeter verschossen hatte, deutete alles auf ein torloses Remis hin. Doch dann traf El Bilal Touré in der zweiten Minute der Nachspielzeit – und sorgte für das umjubelte 1:0 des VfB Stuttgart bei Juventus Turin.

