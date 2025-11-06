Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Torschütze El Khannouss glänzt – das sind die Noten für die VfB-Profis

17 Ein Kopfball als sportliche Erlösung: Bilal El Khannouss bringt den VfB gegen Feyenoord Rotterdam mit 1:0 in Führung. Foto: Baumann/Hansjürgen / Britsch

Der VfB Stuttgart hat vor 60 000 Fans gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0 gewonnen.











Dieser Sieg war wichtig: Der VfB Stuttgart hat am vierten Spieltag der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam mit 2:0 gewonnen. In der ersten Hälfte hatten die 60 000 Zuschauer eine weitgehend ereignisarme Partie ohne Tore gesehen – dann erlöste El Bilal El Khannouss mit einem Kopfballtreffer zum Sieg die VfB-Fangemeinde (84.). Deniz Undav ließ dann das 2:0 folgen (90. +1).

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Europa League sechs Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Sonntag geht es nun in der Bundesliga im Heimspiel gegen den FC Augsburg mit Trainer Sandro Wagner weiter (Anpfiff ist um 17.30 Uhr, Liveticker).

