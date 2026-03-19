Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Torlos beim FC Porto – das sind die Noten für die VfB-Profis

Torlos beim FC Porto – das sind die Noten für die VfB-Profis

17 Aller Anstrengung der Stuttgarter Profis um Jeff Chabot (Mitte) zum Trotz: der VfB findet im FC Porto seinen Meister. Foto: IMAGO/NurPhoto/Miguel Lemos

Der VfB Stuttgart ist im Achtelfinale der Europa League ausgeschieden. Beim FC Porto verlor man mit 0:2. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











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Es war ein enttäuschender Fußballabend im Estádio do Dragão: Der VfB Stuttgart hat im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Porto mit 0:2 (0:1) verloren. Damit ist die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß aus dem Wettbewerb ausgeschieden.

Nach dem Hinspiel-Erfolg mit 2:1 in Stuttgart ging der FC Porto vor heimischer Kulisse – das Stadion war mit 40.600 Besuchern nicht ausverkauft - durch William Gomes mit 1:0 in Führung (21.). Dann ließ Victor Froholdt das 2:0 für die Hausherren folgen (72.).

Bereits am kommenden Sonntag geht es allerdings in der Bundesliga schon wieder weiter: Dann tritt der VfB beim FC Augsburg an. (Anpfiff ist um 19.30 Uhr/Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.