Foto: dpa/David Inderlied

Der VfB Stuttgart hat am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Bayer Leverkusen mit 0:2 verloren. Damit hat das Team von Interimstrainer Michael Wimmer weiterhin 14 Punkte auf der Habenseite. Es war das letzte Pflichtspiel für den Club aus Cannstatt vor der langen WM-Pause.

Im ersten Durchgang entwickelte sich eine ereignisarme Partie. Etwas mehr in das Spiel investierte allerdings die Werkself, die dann auch nicht unverdient durch Moussa Diaby (30.) in Führung ging. VfB-Abwehrchef Waldemar Anton hatte den Schuss des Franzosen unhaltbar für Keeper Florian Müller abgefälscht. So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

Nach der Pause hatte der schwäbische Bundesligist Glück, als Jeremie Frimpong erst die Latte traf (63.) und dann bei einem Treffer knapp im Abseits stand (77.). Dem VfB indes half das alles nicht: Jonathan Tah (82.) markierte mit dem 2:0 den Endstand für Bayer.

