Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Tiago Tomas macht’s gegen müde Wölfe mit Köpfchen

17 Tiago Tomas (Mitte) erzielt bei seinem Ex-Team vom VfL Wolfsburg per Kopf das 1:0 für den VfB – und lässt sich anschließend von Mitspieler Chema (li.) feiern. Foto: IMAGO/Jan Hübner

Der VfB Stuttgart hat am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg wenig Gegenwehr zu spüren bekommen – und am Ende ganz verdient mit 3:0 (1:0) gewonnen. Mit dem fünften Saisonsieg schraubten die Stuttgarter ihr Punktekonto auf 15 Zähler.

Die Führung vor 26.145 Zuschauern in der nicht ausverkauften VW-Arena für die von Beginn an überlegenen Stuttgarter erzielte Tiago Tomas in der 35. Minute per Kopfball. Nach dem Wechsel erhöhten Maximilian Mittelstädt (55.) und Angelo Stiller (80.) auf 3:0.

Weiter geht es in der ersten von drei englischen Wochen nun an diesem Donnerstag in der Europa League mit dem Auswärtsspiel bei Fenerbahce Istanbul (18.45 Uhr, Liveticker), das im Fernsehen nur im kostenpflichtigen Streamingportal RTL+ zu sehen ist. Am Sonntag (17.30 Uhr) folgt dann das Bundesliga-Heimspiel gegen den FSV Mainz 05.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.