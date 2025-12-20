Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Starker Jeff Chabot als Prellbock – die Noten für die VfB-Profis

14 Hart am Mann: der Stuttgarter Verteidiger Jeff Chabot (rechts) setzt sich gegen Ozan Kabak durch. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/Michael Weber/IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Der VfB Stuttgart hat am 15. Bundesliga-Spieltag gegen die TSG Hoffenheim 0:0 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 15. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim 0:0 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 26 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es für den VfB bei Bayer Leverkusen (10. Januar, 18.30 Uhr, Liveticker) weiter.

Gegen die Hoffenheimer war es für die Gastgeber eine intensive Begegnung. Eine Lücke fand der VfB jedoch nicht – und wenn, war der Nationaltorwart Oliver Baumann zur Stelle.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.