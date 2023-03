16 Silas Katompa erzielte das Stuttgarter Tor zum Ausgleich. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am 24. Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0) gespielt. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia 20 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es den VfL Wolfsburg in Stuttgart(18. März, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die Frankfurter Führung durch Sebastian Rode glich Silas Katompa im Spielverlauf durchaus verdient aus.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.