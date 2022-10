17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld 6:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld mit 6:0 gewonnen. Damit steht die Mannschaft von Interimstrainer Michael Wimmer in der dritten Runde. Am kommenden Bundesliga-Spieltag gastiert der Club aus Cannstatt bei Borussia Dortmund (22. Oktober, 15.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang spielte sich der schwäbische Bundesligist in einen wahren Rausch. Pascal Stenzel (20.), Wataru Endo (24.), Luca Pfeiffer (29.) und Silas Katompa (40.) trafen gegen die völlig überforderten Ostwestfalen – und sorgten so für den 4:0-Halbzeitstand.

Nach der Pause legte der Verein mit dem Brustring direkt nach: Luca Pfeiffer erhöhte in der 52. Minute auf 5:0. Der wenige Momente zuvor eingewechselte Serhou Guirassy (67.) machte vor 24.500 Zuschauern schließlich das halbe Dutzend voll.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.