Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Nur Traumnoten – VfB fertigt BVB ab

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat am 4. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Dortmund 5:1 (2:0) gewonnen. Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Borussia Dortmund 5:1 (2:0) gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß sieben Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es zum VfL Wolfsburg in der Autostadt (28. September, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die Partie gegen den BVB stand nie wirklich auf der Kippe, die Stuttgarter erlaubten sich quasi keine Schwächephase und schossen den BVB auch in der Höhe verdient ab. „Schießbude Dortmund“ und „So was hat man lange nicht gesehen“ – die Fans feierten den Erfolg natürlich dementsprechend.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.