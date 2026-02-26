Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Nur Führich ist in Schwung – die Noten für die VfB-Profis

Nur Führich ist in Schwung – die Noten für die VfB-Profis

17 Schoss ein Tor, das aber wegen einer knappen Abseitsposition nicht anerkannt wurde: Chris Führich. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB hat das Play-off-Rückspiel der Europa League mit 0:1 gegen Celtic Glasgow verloren – und dennoch das Achtelfinale erreicht. Wir haben die VfB-Spieler bewertet.











Link kopiert

Der kraftlose VfB Stuttgart hat im Play-off-Rückspiel gegen Celtic Glasgow mit 0:1 (0:1) verloren. Dennoch hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß durch den 4:1-Hinspielsieg in Schottland das Achtelfinale der Europa League erreicht.

Nun geht es am 12. und 19. März gegen den FC Porto oder Sporting Braga. Welcher der beiden Teams es wird, ergibt die Auslosung im Schweizer Nyon an diesem Freitag um 13 Uhr.

Die Gäste von Celtic Glasgow gingen nach nicht mal einer Minute durch Luke McCowan mit 1:0 in Führung. Das bleib der einzige Treffer der Partie. Am kommenden Sonntag hat der VfB in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg erneut Heimrecht. Anpfiff der Partie gegen die Niedersachsen ist um 15.30 Uhr.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.