Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Nübel glänzt erst und patzt dann – die Noten für die VfB-Profis

Nübel glänzt erst und patzt dann – die Noten für die VfB-Profis

Alexander Nübel stand in Leipzig oft im Fokus. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note.

Der VfB hat am 9. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig 1:3 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig 1:3 verloren. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß weiterhin 18 Punkte auf der Habenseite.

Nach einer guten Stuttgarter Anfangsphase kamen die Leipziger stärker auf und gingen kurz vor der Pause durch ein Eigentor von Jeff Chabot in Führung. Nach dem zweiten RB-Treffer verkürzte Tiago Tomas für den VfB (65.), ehe in der Nachspielzeit die Entscheidung fiel.

Weiter geht es für den VfB am kommenden Donnerstag mit dem Heimspiel in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam (21 Uhr, Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.