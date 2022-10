17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: IMAGO/Nordphoto

Der VfB Stuttgart hat am 11. Bundesliga-Spieltag bei Borussia Dortmund 0:5 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 11. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Dortmund mit 0:5 verloren. Damit hat das Team von Interimstrainer Michael Wimmer weiterhin acht Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Bundesliga-Spieltag gastiert der FC Augsburg am Neckar (29. Oktober, 15.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang kam es für den schwäbischen Traditionsverein knüppeldick: Jude Bellingham (2.), Niklas Süle (13.) und Giovanni Reyna (44.) sorgten für die deutliche 3:0-Halbzeitführung der Gastgeber aus Westfalen.

Nach der Pause erhöhte Jude Bellingham (53.) für Borussia Dortmund auf 4:0. Youssoufa Moukoko (72.) machte schließlich den Endstand von 5:0 perfekt.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.