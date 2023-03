17 Der Ball will nicht ins Tor: Matthijs de Ligt rettet für den FC Bayern. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat am 23. Bundesliga-Spieltag gegen Tabellenführer FC Bayern München mit 1:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Dieses Ergebnis war keine Sensation: Der VfB Stuttgart verlor am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern mit 1:2. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia weiterhin nur 19 Zähler auf der Habenseite, im Kampf gegen den Abstieg wird die Situation immer prekärer. Am Ende der Tabelle befinden sich nun vier punktgleiche Mannschaften, und am nächsten Samstag (15.30 Uhr) muss der VfB gegen das nächste Top-Team antreten – dann geht es zum Champions-League-Achtelfinalisten Eintracht Frankfurt.

Gegen den FC Bayern zeigte der VfB eine sehr engagierte Anfangsphase, bot dem großen Favoriten die Stirn. Ein Fernschuss von Matthijs de Ligt, der kurz zuvor noch vor dem eigenen Kasten gerettet hatte, leitete dann die Heimniederlage ein (39. Minute). Bei dem Treffer sah VfB-Keeper Fabian Bredlow alles andere als gut aus. Eric Maxim Choupo-Moting sorgte in der 62. Minute für das 0:2. Das Anschlusstor durch den eingewechselten Juan Perea kam zu spät (88.).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.