Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Mutig in Madrid – doch Undavs Tor reicht nicht

Der VfB Stuttgart hat bei Real Madrid mit 1:3 verloren.

Der VfB Stuttgart hat am ersten Spieltag der Champions League bei Real Madrid mit 1:3 verloren.











Der VfB Stuttgart hat am ersten Spieltag der Champions League bei Real Madrid mit 1:3 verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Königsklasse noch keine Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Wochenende geht es für den VfB in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund weiter (Sonntag, 17.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang entwickelte sich von Beginn an eine muntere Partie – mit Vorteilen für den schwäbischen Bundesligisten. Enzo Millot (8./14.) hatte zwei gute Gelegenheiten zur frühen Führung. Zwischenzeitlich hatte der VfB im Estadio Santiago Bernabeu gar 70 Prozent Ballbesitz. Im weiteren Verlauf wurden die Königlichen stärker – ein Gegentor konnten Alexander Nübel und Co. bis zum Pausenpfiff allerdings verhindern. So ging es mit einem 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause musste der VfB Stuttgart indes schon kurz nach Wiederanpfiff das 0:1 hinnehmen. Nach einem Patzer von Maximilian Mittelstädt war Kylian Mbappé (46.) zur Stelle. Ein Wirkungstreffer für die Schwaben, die zunächst einige Mühe hatten, wieder ins Spiel zu finden – bis Deniz Undav in der 68. Minute per Kopf das 1:1 erzielte und für Ekstase bei den mitgereisten Fans sorgte. Doch in der 83. Minute traf ausgerechnet Ex-VfB-Spieler Antonio Rüdiger die Anhänger mitten ins Herz – und köpfte nach einer Ecke von Luka Modric zum 2:1 ein. In der Nachspielzeit besorgte Endrick den 3:1-Endstand für die Königlichen.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.