16 Konstantinos Mavropanos war der beste VfB-Spieler an diesem Nachmittag. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat am 16. Bundesliga-Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 1:1 gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FSV Mainz 05 1:1 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Bruno Labbadia 15 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es die TSG Hoffenheim in Sinsheim (24. Februar, 20.30 Uhr, Liveticker).

Die zuerst ereignisarme erste Spielhälfte nahm gegen Ende Fahrt auf. Die VfB-Führung durch Guirassy hatte nur wenige Minuten Bestand. Ingvartsen stellte vom Punkt auf den 1:1-Pausenstand.

Nach Wiederbeginn war der VfB durchaus die aktivere Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Ein Treffer resultierte daraus nicht. So blieb es beim Remis.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in de