16 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Der VfB Stuttgart hat am 14. Bundesliga-Spieltag gegen Hertha BSC 2:1 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Der VfB Stuttgart hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC mit 2:1 gewonnen. Damit hat das Team von Interimstrainer Michael Wimmer 14 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag gastiert der VfB bei Bayer Leverkusen (12. November, 15.30 Uhr, Liveticker).

Im ersten Durchgang erwischte der schwäbische Bundesligist einen Start nach Maß – und ging bereits in der 3. Minute durch Serhou Guirassy in Führung. Doch in der 19. Minute sorgte Dodi Lukebakio mit dem ersten Hertha-Schuss auf das Gehäuse von VfB-Keeper Florian Müller für den Ausgleich. Mit dem Spielstand von 1:1 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause wurde die Partie von einer schweren Verletzung überschattet: VfB-Kapitan Wataru Endo musste nach einer langen Unterbrechung auf einer Trage aus dem Stadion gebracht werden. Als alles nach einem Remis aussah, köpfte Konstantinos Mavropanos (90.+8) den VfB Stuttgart doch noch zum dritten Bundesliga-Heimsieg in Folge.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.