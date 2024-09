Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Kaltschnäuziger Undav rettet VfB spät einen Punkt

17 Deniz Undav erzielt in der Nachspielzeit den umjubelten Ausgleichstreffer für den VfB. Foto: dpa

Der VfB Stuttgart hat am fünften Bundesliga-Spieltag beim VfL Wolfsburg 2:2 (1:1) gespielt. Wir bewerten alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg 2:2 (1:1)gespielt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß acht Punkte auf dem Konto. Weiter geht es in der Liga am kommenden Sonntag gegen die TSG Hoffenheim.

Der VfB bestimmte die Partie von Beginn an, vergaß aber das Toreschießen. Das taten dafür die Gastgeber. Jonas Wind traf mit dem ersten Torschuss der Wölfe zum 1:0 (20.). Zwölf Minuten später verschoss Enzo Millot zunächst einen Strafstoß – traf aber per Nachschuss zum 1:1. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ging es turbulent weiter. Erst flog Atakan Karazor mit Gelb-Rot vom Platz (63.), dann traf der VfL durch Amoura zur erneuten Führung (68.). In Unterzahl probierte der VfB noch einmal alles – bis Deniz Undav in der Nachspielzeit mit dem 2:2 zur Stelle war. Weiter geht es in der Champions League bereits am Dienstag, wenn um 18.45 Uhr Sparta Prag im ausverkauften Heimspiel in der MHP-Arena gastiert.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 10 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.