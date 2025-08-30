Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Joker Chema sticht, Alexander Nübel hält den Sieg fest

Joker Chema sticht, Alexander Nübel hält den Sieg fest

Foto: AFP

Der VfB Stuttgart hat am 2. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die ersten Punkte dieser Saison geholt. Am kommenden Spieltag geht es zum SC Freiburg – allerdings erst nach der Länderspielpause in zwei Wochen (13. September, 15.30 Uhr, Liveticker).