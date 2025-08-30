Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Joker Chema sticht, Alexander Nübel hält den Sieg fest
17
Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: AFP

Der VfB Stuttgart hat am 2. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Wir haben alle VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

Der VfB Stuttgart hat am zweiten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach 1:0 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß die ersten Punkte dieser Saison geholt. Am kommenden Spieltag geht es zum SC Freiburg – allerdings erst nach der Länderspielpause in zwei Wochen (13. September, 15.30 Uhr, Liveticker).

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.