Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jeff Chabot ragt aus starkem Kollektiv heraus – unsere Noten gegen Gladbach

Der VfB hat am 19. BL-Spieltag bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 19. Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach 3:0 gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 36 (aktuell Platz vier) auf der Habenseite. Am kommenden Liga-Spieltag geht es im Landesduell gegen den SC Freiburg(Sonntag, 15.30 Uhr Liveticker).

Der VfB zeigte sich am Niederrhein jederzeit Herr der Lage gegen eine bemitleidenswerte Borussia, die in dieser Form Abstiegskandidat ist.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.