Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jamie Leweling sammelt Scorerpunkte – und führt den VfB zum Sieg

Der VfB Stuttgart hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen 4:0 gewonnen gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nun 25 Punkte auf der Habenseite. Nun steht zum Ende des Jahres 2025 noch ein Bundesligaspiel auf dem Programm. Am kommenden Samstag empfängt der VfB die TSG Hoffenheim in der MHP-Arena (20. Dezember, 15.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB begann mit viel Ballbesitz, die ersten gefährlichen Szenen spielten sich aber im Stuttgarter Strafraum ab. In der 23. Minute traf dann zwar Deniz Undav wunderschön, doch der Treffer wurde wegen einer Abseitsposition nicht anerkannt. Keine Zweifel gab es dann, als Bilal El Khannouss in der 40. Minute per Kopf traf. Und auch nicht, als Jamie Leweling per Fernschuss kurz darauf erhöhte.

Nach der Pause gab es zunächst wenig Höhepunkte, in der 59. Minute verbesserten sich die Stuttgarter Chancen jedoch, als Karim Coulibaly mit Gelb-Rot vom Platz musste. Der VfB kontrollierte die Partie komplett und machte in der 79. Minute alles klar. Erneut legte Leweling auf, Undav vollendete zum 3:0. Chris Führich setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt.

