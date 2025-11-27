Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Jamie Leweling glänzt mit Doppelpack – das sind die Noten für die VfB-Profis

Jamie Leweling glänzt mit Doppelpack – das sind die Noten für die VfB-Profis

17 Jamie Leweling (li.) spielt im Duell mit den Eagles aus Deventer seine Schnelligkeit und Athletik voll aus. Foto: Baumann / Michael Treutner

Der VfB Stuttgart hat bei den Go Ahead Eagles aus Deventer souverän mit 4:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am fünften Spieltag der Ligaphase der Europa League bei den Go Ahead Eagles aus Deventer den erhofften Sieg eingefahren. Beim Zwölften der niederländischen Eredivisie siegten die Cannstatter klar mit 4:0 (2:0).

In der ersten Halbzeit traf Jamie Leweling per Doppelpack (20./35.). Dann legte Bilal El Khannouss das 3:0 nach (59.), ehe der eingewechselte Badredine Bouanani auf 4:0 stellte (90+4.).

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der Europa League nun neun Punkte auf der Habenseite – und hat einen weiteren Schritt in Richtung der K.o.-Spiele getan. Am kommenden Sonntag geht es in der Bundesliga zum Hamburger SV. Anpfiff der Partie beim Aufsteiger ist um 15.30 Uhr (Liveticker).

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.