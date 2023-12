Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chris Führichs Führungstreffer reicht dem VfB nicht zum Sieg

17 Chris Führich schoss den VfB in Führung. Die zweite Spielhälfte gehörte Leverkusen. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat am 14. Bundesliga-Spieltag Bayer 04 Leverkusen 1:1 (1:0) gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Bayer 04 Leverkusen 1:1 (1:0) gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 31 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es Bayern München in Fröttmaning (17. Dezember, 19.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB spielte Leverkusen eine Halbzeit lang an die Wand, musste der eigenen Intensität aber im zweiten Spieldurchgang Tribut zollen.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.