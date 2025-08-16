Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Fehler von Luca Jaquez bringt VfB auf die Verliererstraße

16 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Gerhard Schultheiß

Der VfB Stuttgart hat im Supercup gegen den FC Bayern München gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat im Supercup gegen den FC Bayern München 1:2 verloren. Am kommenden Wochenende beginnt die Bundesliga, auswärts geht es den 1. FC Union in Berlin(23. August, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die erste Halbzeit in der MHP-Arena begann für die Schwaben schwungvoll, doch mit zunehmender Spielzeit übernahm der FC Bayern klar das Kommando. Nach der Pause zeigten die Jungs von Trainer Sebastian Hoeneß zwar Moral und kamen wieder stärker ins Spiel, blieben gegen die dominanten Münchner aber weitgehend ohne Durchschlagskraft. Immerhin gelang Jamie Leweling in der 89. Minute der Treffer zum 1:2.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.