Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Ermedin Demirovic ist kaltschnäuzig – das sind die Noten für die VfB-Spieler

Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart beim 3:1 (1:1) bei Borussia Mönchengladbach seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Dabei brachte der Torjäger Ermedin Demirovic (57./61.) den VfB mit seinem Doppelpack in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße.

Zur Pause hatte es nach Toren von Deniz Undav (21.) für den VfB und Gladbachs Alassane Plea (27.) 1:1 gestanden. Mit dem Sieg von Gladbach tun die Stuttgarter zum richtigen Zeitpunkt etwas für ihr Punktekonto in der Bundesliga.

Weiter geht es für den VfB an diesem Dienstag mit dem ersten Auftritt in der Champions League bei Real Madrid (21 Uhr/exklusiv Amazon Prime). Am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der Vizemeister dann am Sonntag, 22. September (17.30 Uhr) Borussia Dortmund.

Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.