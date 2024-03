Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Doppelpacker Guirassy ebnet den Weg zum Auswärtssieg

16 Serhou Guirassy traf in Wolfsburg zweifach. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Diese sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (1:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Auswärtssieg in Niedersachsen: Am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart mit 3:2 (1:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen und damit den dritten Tabellenplatz gefestigt. Die Tore für den VfB erzielten in einer umkämpften Partie Mittelstürmer Serhou Guirassy (2) per Kopfball und Elfmeter sowie Außenspieler Josha Vagnoman. Weiter geht es für die Stuttgarter bereits am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Liveticker und Statistiken) mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.