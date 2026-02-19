Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Doppelpacker El Khannouss legt Basis für souveränen VfB-Sieg – unsere Noten

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH/IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Der VfB Stuttgart hat im Play-off-Hinspiel der Europa League 4:1 bei Celtic Glasgow gespielt. Damit hat die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gute Aussichten auf den Achtelfinaleinzug. Bereits am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr/Liveticker) findet in Stuttgart das Rückspiel statt.

Der VfB zog schwachen Schotten schnell den Zahn, legte durch El Khannouss schnell vor und ließ danach nichts mehr anbrennen.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.