Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Doppelpacker Demirovic drückt eiskalt ab – unsere Noten für den VfB

Der VfB hat am 22. Bundesliga-Spieltag 3:1 gegen den 1. FC Köln gespielt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:1 gegen den 1. FC Köln gespielt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 42 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es zum 1. FC Heidenheim (Sonntag, 19.30 Uhr/Liveticker).

Der VfB hat den Klassenerhalt sicher in der Tasche – der Sieg gegen den Effzeh sichert der Hoeneß-Elf aber nicht nur das, sondern auch einen Platz im Spitzenfeld der Tabelle.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.